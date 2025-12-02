Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Blitzer hatte den Verkehr stadteinwärts im Visier.
Der Blitzer hatte den Verkehr stadteinwärts im Visier. Bild: Andreas Kretschel
Der Blitzer hatte den Verkehr stadteinwärts im Visier.
Der Blitzer hatte den Verkehr stadteinwärts im Visier. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Superblitzer lauert in Lichtenstein
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Durch Lichtenstein rollt aktuell noch viel mehr Verkehr als sonst – und dessen Geschwindigkeit wurde am Dienstag überwacht.

Wegen der Sperrung der B 173 rollen derzeit wesentlich mehr Fahrzeuge durch Lichtenstein als sonst, und dies wird wohl noch mindestens bis Monatsmitte so bleiben. Wie schnell sie rollten, das hat am Dienstag der Superblitzer des Landkreises überwacht: Am Morgen war der inzwischen gut bekannte weiße Klotz mit dem schwarzen Schlitz vor dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
3 min.
„Wir tun nichts ohne Grund“: Verein durchkämmt noch einmal Waldgebiet in Lichtenstein nach vermisster Margitta G.
Nils Metzner aus Gersdorf leitet den nach wie vor in Gründung befindlichen Verein „Vermisstensuche und Sanitätsdienst“.
Die gebürtige Reinsdorferin Margitta G. (83) ist am 15. Juni in Lichtenstein spurlos verschwunden. Vergangene Woche gab es noch einmal eine Suchaktion, die Polizei hatte damit jedoch nichts zu tun.
Bernd Appel
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
12.11.2025
1 min.
Sperrung der B 173: Noch einige Wochen wird es Stau in Lichtenstein geben
Besonders während des Berufsverkehrs braucht man in der Innenstadt viel Geduld.
Bernd Appel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel