Superblitzer lauert in Lichtenstein

Durch Lichtenstein rollt aktuell noch viel mehr Verkehr als sonst – und dessen Geschwindigkeit wurde am Dienstag überwacht.

Wegen der Sperrung der B 173 rollen derzeit wesentlich mehr Fahrzeuge durch Lichtenstein als sonst, und dies wird wohl noch mindestens bis Monatsmitte so bleiben. Wie schnell sie rollten, das hat am Dienstag der Superblitzer des Landkreises überwacht: Am Morgen war der inzwischen gut bekannte weiße Klotz mit dem schwarzen Schlitz vor dem...