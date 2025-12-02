Superblitzer lauert in Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
Durch Lichtenstein rollt aktuell noch viel mehr Verkehr als sonst – und dessen Geschwindigkeit wurde am Dienstag überwacht.
Wegen der Sperrung der B 173 rollen derzeit wesentlich mehr Fahrzeuge durch Lichtenstein als sonst, und dies wird wohl noch mindestens bis Monatsmitte so bleiben. Wie schnell sie rollten, das hat am Dienstag der Superblitzer des Landkreises überwacht: Am Morgen war der inzwischen gut bekannte weiße Klotz mit dem schwarzen Schlitz vor dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.