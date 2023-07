Tötungsdelikt in Lichtenstein: Polizei ermittelt

Am Mittwochabend ist ein 39-Jähriger auf dem Polizeirevier Zwickau erschienen und gab an, eine Person getötet zu haben. Die Beamten stellten am angegebenen Tatort an der Glauchauer Straße einen leblosen Mann fest. Zu der Identität des Toten konnte die Polizei am Mittwochabend noch keine Angaben machen.