MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Yussuf Muhammad Toros präsentiert eine Pizza Diavolo in seinem Lichtensteiner Imbiss.
Yussuf Muhammad Toros präsentiert eine Pizza Diavolo in seinem Lichtensteiner Imbiss. Bild: Andreas Kretschel
Yussuf Muhammad Toros präsentiert eine Pizza Diavolo in seinem Lichtensteiner Imbiss.
Yussuf Muhammad Toros präsentiert eine Pizza Diavolo in seinem Lichtensteiner Imbiss. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Toros versorgt Lichtenstein seit 20 Jahren mit Döner und Pizza
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Liebe hat den Inhaber einst in die Kleinstadt verschlagen, längst hat er eine große Stammkundschaft. Was hat es mit der Skyline von New York in seinem Imbiss auf sich?

Während die Pizza bäckt oder seine Angestellten Döner und Salat zubereiten, verwickelt der Toros-Inhaber die Kundschaft gerne in Gespräche. „Erstaunlich intensiv und intellektuell“ sei die Konversation mit ihm, schreibt eine Frau aus Heinrichsort in den Google-Rezensionen. Seit nunmehr 20 Jahren betreibt Yussuf Mohammad Toros seinen Imbiss...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
16:19 Uhr
2 min.
Wetterlage: HSV - Leverkusen soll ausgetragen werden
Arbeiter mit einem Hubsteiger entfernen Eis und Schnee von den Trägern des Stadiondachs am Volksparkstadion.
Macht das ungemütliche Winterwetter dem HSV-Spiel noch einen Strich durch die Rechnung? Aktuell ist der Club vor der Partie gegen Leverkusen optimistisch.
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
04.01.2026
2 min.
Minikosmos Lichtenstein lädt zu Lesung und Konzert
Der Minikosmos Lichtenstein lädt im Januar und Februar zu zwei besonderen Veranstaltungen ein.
Die Miniwelt Lichtenstein ist momentan in der Winterpause, doch im direkt daneben befindlichen Minikosmos kann man Interessantes erleben.
Bernd Appel
16:16 Uhr
2 min.
Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.
07.01.2026
4 min.
Lichtenstein und St. Egidien: Was ist geschafft, was steht noch an?
Rechtzeitig vorm Jahreswechsel wurden in Kuhschnappel die Tempo-30-Schilder angebracht. Angeordnet hat dies die Stadt Lichtenstein, die den Wunsch zuvor jahrelang abgeschmettert hatte.
Die Stadt Lichtenstein hat 2025 einige dicke Brocken aus dem Weg geräumt, andere türmen sich auf. Und immerhin: ein Wunsch aus St. Egidien wurde kurz vorm Jahreswechsel erfüllt – zumindest teilweise.
Bernd Appel
Mehr Artikel