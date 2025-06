Trotz Malaria-Sperre: Ehrung für 100 Blutspenden in Hohenstein-Ernstthal

Andreas Barth erinnert sich nicht an seine erste Blutspende, aber an eine besondere im Jahr 2020. Eine Reise nach Vietnam wurde zum unerwarteten Hindernis.

Wann er das erste Mal Blut gespendet hat, weiß Andreas Barth (67) nicht mehr genau. „Das war in meiner NVA-Zeit, also 1976/77.“ An einen Blutspende-Termin im Jahr 2020 allerdings erinnert er sich noch sehr gut. In jenem ersten Coronajahr ist er mit seiner Frau durch Vietnam gereist. Es ging von Hanoi bis Saigon. Doch bei den...