Ukrainerinnen in Lichtenstein: Integration auf die fröhliche Art

Alle zwei Wochen findet in der Passage am Stadion ein interkulturelles Treffen statt, es kommen vor allem ukrainische Frauen. Sie haben Spaß – und ringen mit den Tücken der deutschen Sprache.

Beim Spiel „Sechs-Sekunden-Kritzelei“ geht es diesmal um Wörter mit W: Eine Spielerin am Tisch in der Lichtensteiner Begegnungsstätte soll den Begriff malen, die andere dann das Bild deuten. Das ist schon so schwierig und wird zur unüberwindlichen Hürde, wenn man den Sinne der Wörter noch nicht kennt: Was ist denn ein Wecker, eine...