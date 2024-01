Unfall auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Zweijähriges Kind verletzt

Auf der Autobahn Richtung Erfurt dauern die Sperrungen an.

Ein Unfall hat sich am Samstag, gegen 11.40 Uhr, auf der A4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal ereignet. Nach ersten Angaben kollidierte ein Audi, der in Richtung Erfurt unterwegs war, mit einem Lkw. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab, der Audi krachte anschließend in die Zugmaschine. Laut Polizei wurde ein zweijähriges Kind...