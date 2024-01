Unfall auf dem alten Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal: Opel-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Das Fahrzeug war zwischen A4 und Stadtzentrum unterwegs. In einer Rechtskurve hat der Opel die Leitplanke durchschlagen. Was zum Unfall bekannt ist.

Ein 23-jähriger Mann hat bei einem Unfall auf dem alten Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal schwere Verletzungen erlitten. Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe des Badteiches am Abzweig zum Seilbahnweg. Der Opel-Fahrer war gegen 22.30 Uhr von der Autobahn in Richtung Hohenstein-Ernstthal auf der S 245 unterwegs. In einer Rechtskurve verlor...