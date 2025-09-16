Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Skoda ist auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal in die Baustellenabsperrung gekracht.
Ein Skoda ist auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal in die Baustellenabsperrung gekracht. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Skoda kracht in Baustelle
Von Holger Frenzel
Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. Die Autobahn war knapp eine Stunde voll gesperrt. Was zur Unfallursache bekannt ist.

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall am Montagabend auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal beziffert. In dem Bereich ist ein blauer Skoda in eine Baustellenabsperrung gekracht. Er kollidierte mit sechs Warnbaken und knallte in die Leitplanke. Der Skoda-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein...
