Unfall auf der B 180 in Callenberg. Die freiwillige Feuerwehr war im Einsatz.
Unfall auf der B 180 in Callenberg. Die freiwillige Feuerwehr war im Einsatz.
Hohenstein-Ernstthal
Unfall in Callenberg: B 180 musste zwei Stunden lang gesperrt werden
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Ein Kleinbusfahrer missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem Pkw. Verletzt wurde dabei auch ein Kind.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in Callenberg an der Kreuzung B 180 und Südstraße ereignet. Der Fahrer eines Ford-Kleinbusses hatte nach Angaben der Polizei die Vorfahrt nicht beachtet. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte in der Folge mit einem Tesla. Der 59-jährige Ford-Fahrer und...
