Unfall in Callenberg: B 180 musste zwei Stunden lang gesperrt werden

Ein Kleinbusfahrer missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem Pkw. Verletzt wurde dabei auch ein Kind.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in Callenberg an der Kreuzung B 180 und Südstraße ereignet. Der Fahrer eines Ford-Kleinbusses hatte nach Angaben der Polizei die Vorfahrt nicht beachtet. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte in der Folge mit einem Tesla. Der 59-jährige Ford-Fahrer und...