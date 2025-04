Unfall in Hohenstein-Ernstthal: Wenn 12 km/h tödlich sein können

Der Prozess um die fahrlässige Tötung einer Seniorin im Neubaugebiet ist vor dem Landgericht Zwickau neu aufgerollt worden. Das Urteil nimmt stärker Rücksicht auf den Beruf der Angeklagten.

Hätte das wirklich „jedem von uns passieren können“, wie es der Verteidiger der Angeklagten am Donnerstag am Landgericht Zwickau formulierte? An einem Oktoberabend 2022 hatte die Pflegehelferin in der Hohenstein-Ernstthaler Fritz-Heckert-Siedlung ihren Pkw zurückgesetzt – und dabei eine 76-Jährige angefahren, die gerade aus einem der...