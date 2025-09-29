Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Unfall war auch die Feuerwehr in Wüstenbrand im Einsatz.
Nach dem Unfall war auch die Feuerwehr in Wüstenbrand im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Nach dem Unfall war auch die Feuerwehr in Wüstenbrand im Einsatz.
Nach dem Unfall war auch die Feuerwehr in Wüstenbrand im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Unfall in Wüstenbrand: Moped-Fahrer wird bei Crash an Kreuzung verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Unfallstelle befindet sich an der Limbacher Straße und der Straße der Einheit. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 10.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Leichte Verletzungen hat ein 17-jähriger Mopedfahrer am Sonntagabend bei einem Unfall im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand erlitten. Die Unfallstelle befand sich an der Kreuzung von Limbacher Straße und Straße der Einheit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
1 min.
Unfall am Sonntagmorgen in Meerane: Motorradfahrer schwer verletzt
Bei einem Unfall in Meerane hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt.
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe der Freizeitanlage am Bahnhof. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
22.09.2025
2 min.
Schwerer Unfall am Montagmorgen in Hartenstein: Citroën überschlägt sich
Der Citroen hat sich beim Unfall in Hartenstein überschlagen.
Der Autobahnzubringer im Ortsteil Zschocken blieb nach dem Unfall rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 12.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel