Unfall in Wüstenbrand: Moped-Fahrer wird bei Crash an Kreuzung verletzt

Hohenstein-Ernstthal
Die Unfallstelle befindet sich an der Limbacher Straße und der Straße der Einheit. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 10.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Leichte Verletzungen hat ein 17-jähriger Mopedfahrer am Sonntagabend bei einem Unfall im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand erlitten. Die Unfallstelle befand sich an der Kreuzung von Limbacher Straße und Straße der Einheit.
