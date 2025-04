Unfall mit Elektroauto: Zweistündige Vollsperrung der B 173 in Oberlungwitz

Nach einem Unfall auf der B 173 gab es einen langen Stau. Der Verkehr wurde schließlich umgeleitet. Doch warum hat die Bergung der Fahrzeuge so lange gedauert?

Die Hofer Straße (B 173) in Oberlungwitz ist am Montagnachmittag rund zwei Stunden voll gesperrt gewesen. Grund war ein Unfall, welcher sich gegen 14.20 Uhr nahe der Poststraße ereignet hat. An einer Ausfahrt waren ein Peugeot und ein Transporter zusammengestoßen. Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr Oberlungwitz waren vor Ort. Es gab zwei...