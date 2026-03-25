Unfall vor Heinrichsort: Mann wird schwer verletzt

Hohenstein-Ernstthal
Ein Pkw war erst gegen einen Baum gefahren und dann in den Gegenverkehr. Die Feuerwehr war mit hydraulischem Rettungsgerät im Einsatz.
Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag vor dem Ortseingang Heinrichsort aus Richtung Lichtenstein gekommen. Ein Richtung Heinrichsort fahrender Renault Clio kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, anschließend schleuderte der Pkw zurück und kollidierte mit einem entgegenkommenden Dacia. Gegen 15 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.