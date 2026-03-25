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Die Feuerwehr entfernte vorsorglich das Dach des Clio, bevor der Fahrer schonend geborgen wurde.
Die Feuerwehr entfernte vorsorglich das Dach des Clio, bevor der Fahrer schonend geborgen wurde. Foto: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr entfernte vorsorglich das Dach des Clio, bevor der Fahrer schonend geborgen wurde.
Die Feuerwehr entfernte vorsorglich das Dach des Clio, bevor der Fahrer schonend geborgen wurde. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Unfall vor Heinrichsort: Mann wird schwer verletzt
Redakteur
Von Bernd Appel
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Ein Pkw war erst gegen einen Baum gefahren und dann in den Gegenverkehr. Die Feuerwehr war mit hydraulischem Rettungsgerät im Einsatz.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag vor dem Ortseingang Heinrichsort aus Richtung Lichtenstein gekommen. Ein Richtung Heinrichsort fahrender Renault Clio kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, anschließend schleuderte der Pkw zurück und kollidierte mit einem entgegenkommenden Dacia. Gegen 15 Uhr...
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