Unfallflucht in St. Egidien: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogen

Zwei Pkw sind in der Nacht zum Sonntag auf der kurvenreichen Straße zwischen St. Egidien und dem Gewerbegebiet in Lichtenstein kollidiert.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zu Sonntag auf der Lichtensteiner Straße zwischen St.-Egidien und dem Gewerbegebiet in Lichtenstein ereignet. Laut Lagezentrum der Polizei ist ein Opel Insigna gegen zwei Uhr morgens auf der kurvenreichen Strecke ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrspur abgekommen und mit einem VW Passat...