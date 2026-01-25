Der Wertstoffhof an der Goldbachstraße wird Ende März geschlossen. Veolia macht dafür wirtschaftliche Gründe geltend.

Grünschnitt, Schrott und Pappe kann man bisher am Kreisverkehr in Hohenstein-Ernstthal abgeben. Doch die Tage des Wertstoffhofes an der Goldbachstraße 14 sind gezählt. Wie Diana Viets von der Veolia-Unternehmenskommunikation in Hamburg bestätigt, wird der Veolia-Standort zum 31. März geschlossen. Die Sprecherin erklärt: „Die Entscheidung...