Vermisstenfall: Polizei sucht Senior aus Lichtenstein

Der Rentner wird seit Donnerstagmorgen vermisst. Er soll mit seinem Auto weggefahren sein. Wer kann Hinweise geben?

In Lichtenstein wird seit Donnerstag ein Mann vermisst. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um Dietmar R., der sein Wohnhaus an der Straße Am Stadtrand um 5.40 Uhr verlassen hat. Der Senior fuhr mit dem Auto davon, einem weißen Dacia mit Kennzeichen Z-MR 2019, und wird seit dieser Zeit vermisst. Sein Aufenthaltsort ist weiter unbekannt,...