Zur Einweihung der Skulptur „Ghosts“ wurden die Bäume am Anlagenteich illuminiert.
Zur Einweihung der Skulptur „Ghosts“ wurden die Bäume am Anlagenteich illuminiert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Vom Badeteich zum Kunst-Ort: Callenberg hat mit „Ghosts“ nun seine eigene Purple-Path-Skulptur
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie kommt ein Kunstwerk mitten in einen alten Badeteich? In Callenberg ist genau das geschehen – mit der Skulptur „Ghosts“ von Monika Sosnowska.

Im ehemaligen Badeteich von Callenberg ist am Freitagabend die Skulptur „Ghosts" der Künstlerin Monika Sosnowska eingeweiht worden. Das Kunstwerk gehört zum Purple Path. Der Standort ist idyllisch. Alte Bäume säumen das Gewässer. Nur ein kleiner Pfad führt hier vorbei. Um diese Skulptur zu finden, sollte man als Ortsunkundiger am besten...
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
30.09.2025
3 min.
Zum Abschluss der Kulturhauptstadt bekommt Augustusburg doch noch eine Purple-Path-Skulptur
Ein Modell der Skulptur "Inside" des Künstlers Axel Anklam. Eine der drei Originalskulpturen wird in Augustusburg aufgestellt.
Im ersten Anlauf war der Purple-Path-Kurator mit seinem Skulpturen-Vorschlag abgeblitzt. Jetzt gibt es ein Kunstwerk, das in Augustusburg auf Zustimmung stößt. Und was ist mit dem „Platzhirsch“?
Matthias Behrend
06.10.2025
1 min.
Geister in Callenberg: Neues Werk für den „Purple Path“
Eine Skulpturengruppe wird im Oktober am versteckt gelegenen Anlagenteich eingeweiht.
Cristina Zehrfeld
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
