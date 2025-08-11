Vom Pflegekind zur Mitarbeiterin: Das Lebenshaus Lichtenstein hat in 25 Jahren viele Geschichten geschrieben

Als Mitarbeiterin für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit sorgt Nicole Ritter beim Lebenshaus-Verein in Lichtenstein dafür, dass es läuft. Vor rund 20 Jahren kam sie auf der „Flucht“ hierher.

Wenn Nicole Ritter mit ihrer Chefin Silvia Groß, Geschäftsführern des Vereins „Lebenshaus Lichtenstein“, oder Mitbegründerin Karin Demmler in den Erinnerungen kramt, ist das trotz der alles andere als alltäglichen und auch schwierigen Situation damals ebenso offen wie locker. Die Verbindung geht über ein kollegiales Verhältnis hinaus,... Wenn Nicole Ritter mit ihrer Chefin Silvia Groß, Geschäftsführern des Vereins „Lebenshaus Lichtenstein“, oder Mitbegründerin Karin Demmler in den Erinnerungen kramt, ist das trotz der alles andere als alltäglichen und auch schwierigen Situation damals ebenso offen wie locker. Die Verbindung geht über ein kollegiales Verhältnis hinaus,...