Von Bier bis Piña Colada: So teuer ist das Schlemmen am Sachsenring

Beim Moto-GP sind am Wochenende Rennfahrer und Besucher aus der ganzen Welt zu Gast. Wie international ist das kulinarische Angebot? Und was kostet der Spaß?

Die Bierpreise beim Moto-GP auf dem Sachsenring können mit jenen auf dem Oktoberfest in München schon fast mithalten. Am Sachsenring kostet ein Liter Wernesgrüner 13,50 Euro. Dazu kommen zwei Euro Pfand auf den Plastikbecher. Auf dem Oktoberfest bekam man die Maß 2024 für 13,60 bis 15,30 Euro. Mancher Fan schluckt angesichts dieser Preise. So...