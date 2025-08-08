Von Schlagschaum-Waffel bis Pferdebrühwurst: Das kosten Leckereien und Gaudi auf dem Bergfest in Hohenstein-Ernstthal

Noch bis zum Sonntag wird auf dem Pfaffenberg das 52. Bergfest mit vielen Fahrgeschäften, kulinarischen Besonderheiten und Musik gefeiert. Ein Überblick, wie tief man in den Geldbeutel greifen muss.

Das Bergfest lockt am Wochenende mit Rummel und einem umfangreichen Bühnenprogramm auf den Pfaffenberg. Die Musik von „Abba Tribute Show" bis „Heinz Band" können sich Besucher kostenfrei anhören. Doch beim Bummel über den Platz sollte man den Geldbeutel immer griffbereit haben, denn bei den etwa 40 Schaustellern gibt es eine so große...