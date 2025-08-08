Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das umfunktionierte Feuerwehrauto ist beim Bergfest nicht zu übersehen. Jens Birkner verkauft hier Roster Thüringer Art, Zwiebelhacksteak und Pferdebrühwurst.
Das umfunktionierte Feuerwehrauto ist beim Bergfest nicht zu übersehen. Jens Birkner verkauft hier Roster Thüringer Art, Zwiebelhacksteak und Pferdebrühwurst. Bild: Andreas Kretschel
Das umfunktionierte Feuerwehrauto ist beim Bergfest nicht zu übersehen. Jens Birkner verkauft hier Roster Thüringer Art, Zwiebelhacksteak und Pferdebrühwurst.
Das umfunktionierte Feuerwehrauto ist beim Bergfest nicht zu übersehen. Jens Birkner verkauft hier Roster Thüringer Art, Zwiebelhacksteak und Pferdebrühwurst. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Von Schlagschaum-Waffel bis Pferdebrühwurst: Das kosten Leckereien und Gaudi auf dem Bergfest in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bis zum Sonntag wird auf dem Pfaffenberg das 52. Bergfest mit vielen Fahrgeschäften, kulinarischen Besonderheiten und Musik gefeiert. Ein Überblick, wie tief man in den Geldbeutel greifen muss.

Das Bergfest lockt am Wochenende mit Rummel und einem umfangreichen Bühnenprogramm auf den Pfaffenberg. Die Musik von „Abba Tribute Show“ bis „Heinz Band“ können sich Besucher kostenfrei anhören. Doch beim Bummel über den Platz sollte man den Geldbeutel immer griffbereit haben, denn bei den etwa 40 Schaustellern gibt es eine so große...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
05.08.2025
4 min.
Twister, Riesenrad und Kettenkarussell: Das bietet das Bergfest in Hohenstein-Ernstthal
Mit dem „Beach Jumper“ ist Carlo Lehrmann zum ersten Mal auf dem Pfaffenberg dabei.
Seit über einer Woche bauen Schausteller auf dem Pfaffenberg ihre Fahrgeschäfte, Imbissbuden und Attraktionen auf. Die Bedingungen waren schwierig.
Cristina Zehrfeld
16:09 Uhr
2 min.
Bergfest in Hohenstein-Ernstthal: Viel Trubel dank des tollen Wetters, aber Sorgen gibt es trotzdem
Am Samstagabend gab es viel Trubel beim Hohenstein-Ernstthaler Bergfest.
Vor allem in den Abendstunden war die 52. Auflage des Bergfestes auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal gut besucht. Doch das bedeutet nicht automatisch viel Schausteller-Umsatz.
Markus Pfeifer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
Mehr Artikel