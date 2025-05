Vortrag in Hohenstein-Ernstthal: Der Abenteuerschriftsteller Karl May als Gärtner

Als Autor ist Karl May bekannt. Doch hatte er auch den sprichwörtlichen „grünen Daumen“? In einem Vortrag erzählt Heike Pütz von Karl May und seinen Gärten.

Ein Vortrag unter dem Titel „Pflaumen, Rosen, Sellerie … – Karl May und der Garten“ ist am Freitag in Hohenstein-Ernstthal zu hören. Zu Gast ist die in der Karl-May-Szene aktive Heike Pütz aus Zülpich-Dürscheven (Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen). Nun ist Karl May zwar für seine Bücher über Winnetou und Old Shatterhand...