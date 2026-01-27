MENÜ
Grit Streubel mit silbernen 20-Euro-Gedenkmünzen der Bundesrepublik: Wegen der Preisexplosion gibt es erstmals einen Ausgabestopp für derartige Münzen.
Diese Goldmünze der Bundesrepublik zur Altstadt in Regensburg hat vor zehn Jahren 624 Euro gekostet, aktuell lag der Wert bei 2175 Euro. Verkauft wurde sie trotzdem gerade.
Solche typischen Anlagemünzen aus Silber wie Maple Leaf (Kanada), Britannia (Großbritannien) und American Eagle (USA) kosten bei Grit Streubel inzwischen über 100 Euro pro Stück.
Diese Goldmünze der Bundesrepublik zur Altstadt in Regensburg hat vor zehn Jahren 624 Euro gekostet, aktuell lag der Wert bei 2175 Euro. Verkauft wurde sie trotzdem gerade.
Solche typischen Anlagemünzen aus Silber wie Maple Leaf (Kanada), Britannia (Großbritannien) und American Eagle (USA) kosten bei Grit Streubel inzwischen über 100 Euro pro Stück.
Hohenstein-Ernstthal
„Wahnsinn“ rund um Gold und Silber: Preis-Explosion bringt auch Lichtensteiner Münzhandel durcheinander
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Edelmetall-Preise schießen scheinbar unaufhaltsam nach oben. Dies hat Folgen auch für eine der letzten Münzhändlerinnen Westsachsens und die vielen Sammler, die regelmäßig bei ihr kaufen.

Was seit einem Jahr am Edelmetall-Markt passiert, das hat sich auch Münzhändlerin Grit Streubel nicht träumen lassen: Mit „Wahnsinn“ sei das Geschehen gut zu beschreiben, sagt die Lichtensteinerin, die seit 26 Jahren ihren Laden an der Ernst-Thälmann-Straße ihrer Heimatstadt betreibt. Im Wochentakt gibt es neue Allzeit-Höchststände bei...
