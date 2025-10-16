Waschen, föhnen, schneiden – Schweiz-Rückkehrerin eröffnet Hundesalon in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Zurück in der alten Heimat: Nach Jahren in der Schweiz hat Sandra Wittig ihren Traum vom eigenen Hundesalon verwirklicht. Woher hat sie das Know-how?
Das kleine Haus an der Hüttengrundstraße in Hohenstein-Ernstthal wirkt familiär. Nur ein Logo mit Kamm, Schere und Hund weist darauf hin, dass sich hier ein neues Gewerbe angesiedelt hat. Der Hundesalon „Wächst ja wieder“ ist geräumig und verfügt über eine professionelle Ausstattung von Hundepflegetisch bis Hundebadewanne. Neben der...
