Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sandra Wittig ist aus der Schweiz in ihre Heimat zurückgekommen und hat den Hundesalon „Wächst ja wieder“ auf der Hüttengrundstraße eröffnet.
Sandra Wittig ist aus der Schweiz in ihre Heimat zurückgekommen und hat den Hundesalon „Wächst ja wieder“ auf der Hüttengrundstraße eröffnet. Bild: Andreas Kretschel
Sandra Wittig ist aus der Schweiz in ihre Heimat zurückgekommen und hat den Hundesalon „Wächst ja wieder“ auf der Hüttengrundstraße eröffnet.
Sandra Wittig ist aus der Schweiz in ihre Heimat zurückgekommen und hat den Hundesalon „Wächst ja wieder“ auf der Hüttengrundstraße eröffnet. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Waschen, föhnen, schneiden – Schweiz-Rückkehrerin eröffnet Hundesalon in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zurück in der alten Heimat: Nach Jahren in der Schweiz hat Sandra Wittig ihren Traum vom eigenen Hundesalon verwirklicht. Woher hat sie das Know-how?

Das kleine Haus an der Hüttengrundstraße in Hohenstein-Ernstthal wirkt familiär. Nur ein Logo mit Kamm, Schere und Hund weist darauf hin, dass sich hier ein neues Gewerbe angesiedelt hat. Der Hundesalon „Wächst ja wieder“ ist geräumig und verfügt über eine professionelle Ausstattung von Hundepflegetisch bis Hundebadewanne. Neben der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
4 min.
Von der Garage bis zum Hubschrauberlandeplatz: Wie ein Bauunternehmen in Hohenstein-Ernstthal der Krise trotzt
Der Bau einer Erweiterungshalle bei Mugler Masterpack in Wüstenbrand (Foto) ist eine von aktuell 26 Baustellen der HIB GmbH. Die Auftragsbücher der Firma sind voll, heißt es.
Trotz schwieriger Bauzeiten ist bei der HIB GmbH viel los: 26 Baustellen laufen aktuell parallel, die Auftragsbücher sind voll, heißt es. Wie gelingt das?
Cristina Zehrfeld
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:54 Uhr
2 min.
Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Nagel und Finanzminister Lars Klingbeil sind gemeinsam in Washington.
Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.
18.08.2025
4 min.
„Ich brauche eine Pause von meinem Mann“: Warum Leute in Hohenstein-Ernstthal im Hotspot-Coworking arbeiten
Nancy Nösel und Sandra Hoffmann-Lahn sind Kolleginnen. Beide arbeiten im Homeoffice. Der Hotspot-Coworking ist für sie eine gute Möglichkeit, sich einmal pro Woche zu treffen.
Seit einem halben Jahr bietet das Hotspot-Coworking Arbeitsplätze für Leute, die weder in der Firma noch zu Hause arbeiten wollen. Doch für wen sind die flexiblen Arbeitsplätze attraktiv?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel