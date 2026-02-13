Wegen Hunde-Physiotherapie kommen sogar Dresdner nach Lichtenstein

Eine junge Frau aus der Region hat sich mit der Praxiseröffnung einen lang gehegten Traum erfüllt. Sie will Hilfe bieten auch in Fällen, bei denen bisher niemand helfen konnte.

Fünf Jahre lang hatte Mischlingshund Zori immer wieder epileptische Anfälle. So schildert es Laura Walther (34): „Keiner hat ihm geholfen.“ Schließlich sei die Besitzerin in ihre Hunde-Physiotherapie in Lichtenstein gekommen, tatsächlich habe sie eine Fokal-Epilepsie festgestellt und das Tier entsprechend behandelt – vorher habe sich... Fünf Jahre lang hatte Mischlingshund Zori immer wieder epileptische Anfälle. So schildert es Laura Walther (34): „Keiner hat ihm geholfen.“ Schließlich sei die Besitzerin in ihre Hunde-Physiotherapie in Lichtenstein gekommen, tatsächlich habe sie eine Fokal-Epilepsie festgestellt und das Tier entsprechend behandelt – vorher habe sich...