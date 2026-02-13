MENÜ
Laura Walther (links) untersucht Boxerhund Otto in ihrer Lichtensteiner Praxis. Besitzerin Gabriele Hatzmannsberger ist mit dem Tier eigens von Dresden angereist.
Laura Walther (links) untersucht Boxerhund Otto in ihrer Lichtensteiner Praxis. Besitzerin Gabriele Hatzmannsberger ist mit dem Tier eigens von Dresden angereist. Bild: Andreas Kretschel
Laura Walther untersucht die Wirbel von Boxer Otto: Alles ist wieder an der richtigen Stelle.
Laura Walther untersucht die Wirbel von Boxer Otto: Alles ist wieder an der richtigen Stelle. Bild: Andreas Kretschel
Die kleine Praxis „Motus naturalis“ befindet sich an der Lichtensteiner Ernst-Thälmann-Straße.
Die kleine Praxis „Motus naturalis“ befindet sich an der Lichtensteiner Ernst-Thälmann-Straße. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Wegen Hunde-Physiotherapie kommen sogar Dresdner nach Lichtenstein
Von Bernd Appel
Eine junge Frau aus der Region hat sich mit der Praxiseröffnung einen lang gehegten Traum erfüllt. Sie will Hilfe bieten auch in Fällen, bei denen bisher niemand helfen konnte.

Fünf Jahre lang hatte Mischlingshund Zori immer wieder epileptische Anfälle. So schildert es Laura Walther (34): „Keiner hat ihm geholfen.“ Schließlich sei die Besitzerin in ihre Hunde-Physiotherapie in Lichtenstein gekommen, tatsächlich habe sie eine Fokal-Epilepsie festgestellt und das Tier entsprechend behandelt – vorher habe sich...
