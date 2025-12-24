Weihnachtmann, Prediger, Konzertsänger und Verkaufshelfer – Diese Westsachsen-Bürgermeister haben keine Langeweile

Der Dezember mit seinen Weihnachtsmärkten und vielen anderen Veranstaltungen hat auch den Bürgermeistern der Region viele Aufgaben beschert. Zwei waren und sind besonders aktiv.

Der Dezember ist für Daniel Röthig, CDU-Bürgermeister in Callenberg, wieder sehr abwechslungsreich. Denn neben den regulären Aufgaben gibt es auch besondere. Mehrmals legte Röthig seinen Weihnachtsmannbart und den passenden Mantel an. Denn unter anderem fungierte er in Schwepnitz in Ostsachsen, wo seine Mutter Bürgermeisterin ist, als...