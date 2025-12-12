MENÜ
Bauhofmitarbeiter Marco Bergmann (links) und Veranstaltungsmanager Ingo Schelter und gehören zu den vielen Leuten, die noch bis Freitag den Weihnachtsmarkt vorbereitet haben.
Bauhofmitarbeiter Marco Bergmann (links) und Veranstaltungsmanager Ingo Schelter und gehören zu den vielen Leuten, die noch bis Freitag den Weihnachtsmarkt vorbereitet haben. Bild: Andreas Kretschel
Zum zehnten Mal veranstaltet Heiko Vieweg seine Hofweihnacht am Altmarkt 6.
Zum zehnten Mal veranstaltet Heiko Vieweg seine Hofweihnacht am Altmarkt 6. Bild: Andreas Kretschel
Wie schon in den Vorjahren können Besucher bei der „Urischsten Hofweihnacht“von B2BA im heißen Badezuber chillen.
Wie schon in den Vorjahren können Besucher bei der „Urischsten Hofweihnacht“von B2BA im heißen Badezuber chillen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Weihnachtsmarkt in Hohenstein-Ernstthal: Das erwartet Besucher am dritten Adventswochenende
Von Cristina Zehrfeld
Ob Hofweihnacht, Bastelstube, Modellbahnausstellung oder kulinarische Klassiker – der Weihnachtsmarkt in HOT lockt mit zahlreichen Attraktionen für große und kleine Besucher.

Familiäres Ambiente und eine heimelige Atmosphäre erwarten Besucher am dritten Adventswochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Hohenstein-Ernstthal. Im Mittelpunkt stehen dabei die Attraktionen auf dem Altmarkt und Angebote von Hutzenstube und Kinderbastelstube bis zu weihnachtlicher Handarbeit und Klöppelzirkel im Rathaus. Doch auch der Bummel...
