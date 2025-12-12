Weihnachtsmarkt in Hohenstein-Ernstthal: Das erwartet Besucher am dritten Adventswochenende

Hohenstein-Ernstthal
Ob Hofweihnacht, Bastelstube, Modellbahnausstellung oder kulinarische Klassiker – der Weihnachtsmarkt in HOT lockt mit zahlreichen Attraktionen für große und kleine Besucher.
Familiäres Ambiente und eine heimelige Atmosphäre erwarten Besucher am dritten Adventswochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Hohenstein-Ernstthal. Im Mittelpunkt stehen dabei die Attraktionen auf dem Altmarkt und Angebote von Hutzenstube und Kinderbastelstube bis zu weihnachtlicher Handarbeit und Klöppelzirkel im Rathaus. Doch auch der Bummel...
