Weinfest: Hohenstein-Ernstthal feiert seine erste „Spätlese“

Hohenstein-Ernstthal
Bei einem Weinfest soll es in Hohenstein-Ernstthal drei Tage lang an drei Veranstaltungsorten hoch hergehen. Am Freitagabend startet die erste „Hohensteiner Spätlese“.
Bei der „Hohensteiner Spätlese“ soll am Wochenende vom Altmarkt und der Dresdner Straße bis zum Stadtgarten viel los sein. Mit Livemusik, Diskjockeys, Cocktailbars und Weinständen will man die Besucher in die Innenstadt von Hohenstein-Ernstthal locken. Während andernorts die Festivitäten wegen knapper Kassen eher eingeschränkt werden,...
