Weinfest in Hohenstein-Ernstthal: Was sagen Besucher zum Flair der „Spätlese“?

Die „Hohensteiner Spätlese“ hat den Wettergott nicht auf seiner Seite. Im Vorjahr ist das Fest komplett ins Wasser gefallen. Diesmal war es kühl und durchwachsen. Kam da Stimmung auf?

Einen guten Auftakt gab es bei der ersten „Hohensteiner Spätlese". Laut Veranstaltungsmanager Ingo Schelter waren bereits am Freitagabend an die 1000 Besucher auf das Weinfest gekommen. Mit dabei war auch Ronald Haß aus Oberlungwitz, der am ersten Abend lange durchgehalten hat: „Ich war von etwa 16 Uhr bis Mitternacht hier." Dabei lobt...