Wer ist der neue Pächter des Berggasthauses Hohenstein-Ernstthal?

Ein Ehepaar aus Wüstenbrand wird künftig das Berggasthaus bewirtschaften. Auch wenn es ihr erstes eigenes Restaurant ist - es sind Gastro-Profis.

Die neuen Pächter des Berggasthauses sind am Dienstag einstimmig vom Stadtrat Hohenstein-Ernstthal bestätigt worden. Nach Abschluss der noch laufenden Sanierungsarbeiten werden Ilias Patrikas und Charoula Papachristou aus Wüstenbrand das Traditionshaus betreiben. Geplant ist eine deutsch-internationale Küche mit regionalem Einfluss und...