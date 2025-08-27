Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Von links: Charoula Papachristou und Ilias Patrikas sind die künftigen Betreiber des Berggasthauses. Oberbürgermeister Lars Kluge ist froh, dass ein Wirtsehepaar gefunden ist.
Von links: Charoula Papachristou und Ilias Patrikas sind die künftigen Betreiber des Berggasthauses. Oberbürgermeister Lars Kluge ist froh, dass ein Wirtsehepaar gefunden ist. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Wer ist der neue Pächter des Berggasthauses Hohenstein-Ernstthal?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ehepaar aus Wüstenbrand wird künftig das Berggasthaus bewirtschaften. Auch wenn es ihr erstes eigenes Restaurant ist - es sind Gastro-Profis.

Die neuen Pächter des Berggasthauses sind am Dienstag einstimmig vom Stadtrat Hohenstein-Ernstthal bestätigt worden. Nach Abschluss der noch laufenden Sanierungsarbeiten werden Ilias Patrikas und Charoula Papachristou aus Wüstenbrand das Traditionshaus betreiben. Geplant ist eine deutsch-internationale Küche mit regionalem Einfluss und...
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
11.08.2025
3 min.
Neuer Anlauf für die Verpachtung des Berggasthauses Hohenstein-Ernstthal
Für das Berggasthaus auf dem Pfaffenberg wird derzeit ein Pächter gesucht.
Seit Herbst 2024 läuft die Suche nach einem Pächter für das Berggasthaus. Doch eine erste Bewerberrunde hatte keinen Erfolg. Nun ist eine zweite Frist abgelaufen. Wie sind die Erfolgsaussichten?
Cristina Zehrfeld
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
14.06.2025
2 min.
Berggasthaus Hohenstein-Ernstthal: Warum gibt es einen neuen Anlauf bei der Pächtersuche?
Die Pächtersuche fürs Berggasthaus geht in die nächste Runde.
Seit Herbst 2024 wird nach einem Pächter für das Berggasthaus gesucht. Zuletzt war von drei möglichen Kandidaten die Rede. Doch jetzt wurde die Verpachtung neu ausgeschrieben.
Cristina Zehrfeld
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
Mehr Artikel