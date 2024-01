Wintereinbruch im Landkreis Zwickau: So ist die Lage am Dienstagfrüh auf den Straßen

Ein Unfall hat sich im Berufsverkehr auf dem Autobahnzubringer zwischen Zschocken und Heinrichsort ereignet. Dort überschlug sich ein Auto.

Eine dünne Schneedecke lag am Dienstagmorgen vielerorts auf den Straßen im Landkreis Zwickau. Dort war es an verschiedenen Stellen ratsam, etwas langsamer zu fahren. Die Polizeidirektion in Zwickau meldete gegen 8.30 Uhr, dass es im Berufsverkehr keine nennenswerten Behinderungen oder Unfallschwerpunkte gab. Auf den wichtigen Verbindungen rollte...