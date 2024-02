Wirtsleute verabschieden sich aus dem „Apfeltraum“ in Hohenstein-Ernstthal

Seit 17 Jahren hatten Martina und Johannes Gerhardt im „Apfeltraum“ eine tolle Zeit, nicht nur als Wirtsleute. Nun müssen die beiden kürzer treten. Doch ihr "Apfeltraum" ist nicht ausgeträumt.

Drei Mal volles Haus gab es zum Abschied von Martina und Johannes Gerhardt aus ihrer Musikgaststätte „Apfeltraum“ an der Karl-May-Straße in Hohenstein-Ernstthal. Livemusik und leckeres Essen begeisterten die geladenen Stammgäste einmal mehr. So mancher Gast schwang auch das Tanzbein. Andere ließen die Blicke schweifen auf Plattencover,...