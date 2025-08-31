Wüstenbrander Spezialist für Verpackungsdruck investiert auch in schwierigen Zeiten

Zum 35. Geburtstag hat Mugler Masterpack gefeiert. Am Standort laufen Bauarbeiten an – wie schon oft in den vergangenen Jahren.

Wenn Ulli Mugler (44), Geschäftsführer von Mugler Masterpack, in den großen Firmenhallen die Produktion erklärt, geht es nicht nur um beachtliche Stückzahlen, sondern auch um Tempo. Denn Effizienz ist im Verpackungsdruck gefragt, gerade wenn man sich in Zeiten mit einer spürbaren Konsumzurückhaltung am Markt behaupten will. Mugler setzt...