Zeugensuche nach Unfall auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal

Bei dem Manöver am Samstagnachmittag war eine Jugendliche leicht verletzt worden.

Hohenstein-Ernstthal.

Nach einem Unfall auf der A 4 am Samstagnachmittag bei Hohenstein-Ernstthal sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Verursacher. Laut Polizei fuhr ein 35-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem BMW auf der A 4 in Richtung Erfurt. Zwischen den Anschlussstellen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal fuhr er auf der linken Spur, als ein dunkler Pkw vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der BMW-Fahrer nach links und stieß gegen die Mittelleitplanke. Dann stieß er gegen die rechte Leitplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Eine 14-jährige Mitfahrerin im BMW erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden summiert sich auf rund 21.000 Euro. (kru) Zeugentelefon 03765 500