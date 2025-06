Zirkusvorstellung in St. Egidien wegen Todesfall ausgefallen

Ein Mitglied der Zirkusfamilie ist altersbedingt verstorben. Nachgeholt werden kann die Vorstellung nicht.

Ein Todesfall hat das Gastspiel des Circus Paul Busch auf dem Festplatz in St. Egidien durcheinandergewirbelt. Eine Vorstellung am Freitag fiel aus, was viele Zirkusfans enttäuscht zurückließ. Zirkuschef Karlito Frank zufolge gab es einen Trauerfall in der Busch-Familie. Allerdings habe es keinen Unfall gegeben, der Abschied sei altersbedingt...