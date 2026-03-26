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In den Trümmern des Peugeot ist ein 68-jähriger Mann nach dem Unfall zwischen St. Egidien und Glauchau gestorben.
In den Trümmern des Peugeot ist ein 68-jähriger Mann nach dem Unfall zwischen St. Egidien und Glauchau gestorben. Foto: Andreas Kretschel
Die Staatsstraße war rund fünf Stunden voll gesperrt.
Die Staatsstraße war rund fünf Stunden voll gesperrt. Foto: Andreas Kretschel
Blick zur Unfallstelle zwischen St. Egidien und Glauchau.
Blick zur Unfallstelle zwischen St. Egidien und Glauchau. Foto: Andreas Kretschel
In den Trümmern des Peugeot ist ein 68-jähriger Mann nach dem Unfall zwischen St. Egidien und Glauchau gestorben.
In den Trümmern des Peugeot ist ein 68-jähriger Mann nach dem Unfall zwischen St. Egidien und Glauchau gestorben. Foto: Andreas Kretschel
Die Staatsstraße war rund fünf Stunden voll gesperrt.
Die Staatsstraße war rund fünf Stunden voll gesperrt. Foto: Andreas Kretschel
Blick zur Unfallstelle zwischen St. Egidien und Glauchau.
Blick zur Unfallstelle zwischen St. Egidien und Glauchau. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Zusammenstoß mit tragischem Ausgang: 68-jähriger Mann stirbt nach Unfall zwischen St. Egidien und Glauchau
Redakteur
Von Holger Frenzel
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In einer langgezogenen Kurve stießen am frühen Mittwochabend ein Peugeot und ein Honda zusammen. An der Unfallstelle war ein Blaulicht-Großaufgebot. Welche schwere Aufgabe es für die Feuerwehr gab.

In den Trümmern eines silbernen Peugeots ist ein 68-jähriger Mann nach einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen St. Egidien und Glauchau-Niederlungwitz am späten Mittwochnachmittag verstorben. Sein Wagen war zuvor auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Honda zusammengestoßen. Die 59-jährige Honda-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen...
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