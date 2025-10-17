100 Jahre, 100 Musiker – und mittendrin die Lehmanns aus Mannichswalde: „Der Einmarsch wird ein ganz besonderer Moment“

Werdau
Die Vollmershainer Schalmeien feiern 100 Jahre Musiktradition – mit 1400 Fans und einer Familie, die den Verein seit Jahrzehnten prägt. Die beiden Töchter stehen in vierter Generation auf der Bühne.
Die Bühne bebt, bevor der erste Ton erklingt. Die Altenburger Kulturhalle „Goldener Pflug“ vibriert, noch bevor die Musiker ansetzen – ein Moment, dem Robby Lehmann und seine Familie seit Wochen entgegenfiebern. Für sie ist es mehr als nur Musik. Es ist ein Stück gelebte Geschichte und familiäre Leidenschaft auf einmal. Der 1....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.