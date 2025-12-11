MENÜ
  • Zwickau
  • Werdau
  • 40-Jähriger kollidiert mit seinem Wagen in Werdau beim Linksabbiegen mit anderem Auto

Nach einem Unfall in Werdau musste der Abschleppdienst kommen.
Nach einem Unfall in Werdau musste der Abschleppdienst kommen. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Werdau
40-Jähriger kollidiert mit seinem Wagen in Werdau beim Linksabbiegen mit anderem Auto
Von Lutz Kirchner
Der Fahrer im anderen Auto hatte Vorfahrt. Was die Polizei noch dazu berichtete.

Ein 40-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in Werdau mit seinem Opel-Van verunglückt. Laut Bericht von der Polizei fuhr er gegen 6.55 Uhr auf der Straße der Selbsthilfe und wollte an der Kreuzung mit der Königswalder Straße links abbiegen. Der 40-Jährige kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Opel Meriva eines 48 Jahre alten Mannes,...
