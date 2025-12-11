40-Jähriger kollidiert mit seinem Wagen in Werdau beim Linksabbiegen mit anderem Auto

Der Fahrer im anderen Auto hatte Vorfahrt. Was die Polizei noch dazu berichtete.

Ein 40-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in Werdau mit seinem Opel-Van verunglückt. Laut Bericht von der Polizei fuhr er gegen 6.55 Uhr auf der Straße der Selbsthilfe und wollte an der Kreuzung mit der Königswalder Straße links abbiegen. Der 40-Jährige kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Opel Meriva eines 48 Jahre alten Mannes,...