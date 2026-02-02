48-jähriger Crimmitschauer wird vermisst

Werdau
Der Mann fuhr von Crimmitschau nach Leipzig. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Alexander K. (48) aus Crimmitschau wird vermisst. Er verließ am 31. Januar gegen 17.05 Uhr seine Wohnung im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz, fuhr mit dem Taxi zum Zwickauer Hauptbahnhof und reiste nach Leipzig. Nach seiner Ankunft fehlt jede Spur. Die Polizei nennt Duisburg als mögliches Ziel. Der 48-Jährige ist bis 1,80 Meter groß, kräftig,...
