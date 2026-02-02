MENÜ
Um Hinweise zu einem vermissten Crimmitschauer bittet die Polizei.
Um Hinweise zu einem vermissten Crimmitschauer bittet die Polizei.
Werdau
48-jähriger Crimmitschauer wird vermisst
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Mann fuhr von Crimmitschau nach Leipzig. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Alexander K. (48) aus Crimmitschau wird vermisst. Er verließ am 31. Januar gegen 17.05 Uhr seine Wohnung im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz, fuhr mit dem Taxi zum Zwickauer Hauptbahnhof und reiste nach Leipzig. Nach seiner Ankunft fehlt jede Spur. Die Polizei nennt Duisburg als mögliches Ziel. Der 48-Jährige ist bis 1,80 Meter groß, kräftig,...
Mehr Artikel