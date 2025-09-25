55 Aussteller präsentieren sich zur „Lebensfreude“-Messe in Werdau

Gesunde Ernährung, Entspannungstechniken und Hypnose: Stadthalle wird zum Paradies für Gesundheitsbegeisterte

55 Aussteller präsentieren sich am Wochenende zur „3. Werdauer Lebensfreude“ in der Stadthalle. Wie Veranstalterin Madlen Ostertag sagt, werden Heilpraktiker, Therapeuten, Kursleiter und Kreative mit ihren Angeboten für die ganzheitliche Gesundheit vor Ort sein. Dazu gehören unter anderem Ernährung, Entspannungstechniken, Hypnose, Luft-...