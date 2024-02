61-jähriger Radler in Crimmitschau von Auto angefahren

Der Radfahrer stürzte und hat Verletzungen erlitten.

Crimmitschau.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Crimmitschau hat ein Fahrradfahrer Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der Unfall ist gegen 5.30 Uhr passiert. Eine 54-jährige Frau war an dem Morgen mit ihrem BMW auf der Hainstraße unterwegs. Die BMW-Fahrerin wollte schließlich in den Kreisverkehr der Zwickauer Straße fahren. Dabei übersah sie den 61-Jährigen, der bereits mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr befuhr. Das Auto stieß mit dem Radler zusammen. Der 61-Jährige stürzte durch die Wucht des Anstoßes. Er trug dabei die leichten Verletzungen davon. Im Anschluss an eine ambulante Behandlung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen. So schilderten die Beamten den Hergang. Der Schaden: etwa 100 Euro. (lk)