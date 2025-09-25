83-Jährige wird in Crimmitschau Opfer eines Trickdiebes

In einem Supermarkt an der Parkhausstraße wurde die Frau von einem Mann angesprochen, danach fehlte ihr das Portemonnaie.

Crimmitschau.

Nach einem Trickdiebstahl in einem Supermarkt in Crimmitschau sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Polizeisprecherin Annekatrin Liebisch wurde am Mittwoch kurz nach 14 Uhr eine 83-Jährige in dem Markt an der Parkhausstraße von einem Mann angesprochen, der sie etwas zu einem Artikel in der Auslage fragte. Danach bemerkte die Frau das Fehlen ihres Portemonnaies, in dem sich eine dreistellige Bargeldsumme befand. Als sie den Unbekannten im Markt wiedersah, sprach sie ihn an, doch er flüchtete in Richtung Fabrikstraße. Die Bestohlene schätzt den Mann, der sie angesprochen hatte, auf 50 bis 60 Jahre alt. Er war schlank, hatte helle Haare und trug eine dunkle Jacke. Er sprach gebrochenes Deutsch. (kru) Zeugentelefon 03761 7020