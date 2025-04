91-jährige Klavierlehrerin aus Westsachsen unterrichtet noch: „Die Musik hält mich jung“

Die Königswalderin Renate Miersch hat schon zahlreichen Schülern das Spielen beigebracht. Regelmäßig übt die Rentnerin am Klavier. In der großen Familie nimmt Musik eine wichtige Rolle ein.

Ein Tag ohne Musik ist für Renate Miersch undenkbar. Im Musikzimmer ihres Hauses in Königswalde übt die 91-Jährige regelmäßig. In der Wohnstube steht ein zweites Klavier, an dem die Rentnerin ihre Schüler unterrichtet. Nele Spindler ist eine von dreien. Die 16-Jährige kommt einmal die Woche meist mit dem Moped aus Zwickau zum Unterricht....