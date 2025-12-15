Adventsmarkt wie im Mittelalter: Feuershows und Handbrot in Lauterbachs Kultscheune

Werdau
Der Verein „Illusionswelten“ lädt zu einem mittelalterlichen Adventsmarkt mit Musik, Handwerk und Gauklern – ein Erlebnis für die ganze Familie.
Feuerzauber, Saitenklänge und duftendes Handbrot: In der Kultscheune Lauterbach wird der Advent mittelalterlich gefeiert. Am 20. Dezember laden die Mitstreiter des Vereins „Illusionswelten“ zu einem Markt wie aus vergangenen Zeiten ein. Gaukler Chariash wirbelt mit Feuer und Jonglierkunst durch die Scheune, während die Spielleute „Piro...
