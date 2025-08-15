Aldi in Werdau sagt Fremdparkern den Kampf an – mit Kameraüberwachung

Am Standort an der Uferstraße entfällt bald die Parkscheibe. Ein neues System regelt, wer wie lange das Areal nutzen darf – automatisch und digital.

Beim neuen Aldi-Markt in Werdau wird der Parkplatz bald videoüberwacht. Die 50 Stellflächen an der Uferstraße sollen künftig per Kamera kontrolliert werden, wie Sprecher Marcel Haase mitteilt. Ein konkreter Termin für die Installation steht noch nicht fest, doch der Start sei „in Kürze“ geplant. Ein externer Dienstleister übernimmt die...