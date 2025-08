Aldi kehrt nach Werdau zurück: Neuer Supermarkt mit mehr Fläche und moderner Technik vor der Eröffnung

Nach mehreren Monaten Bauzeit ist der neue Aldi-Markt an der Uferstraße fertig. Kunden erwartet ein Discounter mit größerer Verkaufsfläche, nachhaltiger Technik und Extras – drinnen wie draußen.

Aldi kehrt zurück – größer, moderner, nachhaltiger. In Werdau geht am 7. August der neue Discounter an der Uferstraße an den Start. Der Neubau ersetzt den bisherigen Markt – mit deutlich mehr Fläche und zeitgemäßer Technik. Noch werden Regale aufgebaut und eingeräumt, doch bald ist alles bereit: Nach Monaten des Neubaus öffnet Aldi...