  • Alkoholisierter Mopedfahrer verletzt sich bei Unfall in Crimmitschau schwer

In Crimmitschau kam es am Sonntagmorgen zu einem Moped-Unfall.
In Crimmitschau kam es am Sonntagmorgen zu einem Moped-Unfall. Bild: Daniel Vogl/dpa
In Crimmitschau kam es am Sonntagmorgen zu einem Moped-Unfall.
In Crimmitschau kam es am Sonntagmorgen zu einem Moped-Unfall. Bild: Daniel Vogl/dpa
Werdau
Alkoholisierter Mopedfahrer verletzt sich bei Unfall in Crimmitschau schwer
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Ein 22-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Crimmitschau die Kontrolle über sein Moped verloren und sich dabei Verletzungen zugezogen.

Ein 22-jähriger Mopedfahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Crimmitschau schwer verletzt worden. Der Mann habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach fuhr der Mann kurz vor 2 Uhr morgens mit seinem Roller den Kreisverkehr auf der Dänkritzer Landstraße entlang. Er verlor dabei jedoch aus...
