Alkoholisierter Mopedfahrer verletzt sich bei Unfall in Crimmitschau schwer

Ein 22-jähriger Mopedfahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Crimmitschau schwer verletzt worden. Der Mann habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach fuhr der Mann kurz vor 2 Uhr morgens mit seinem Roller den Kreisverkehr auf der Dänkritzer Landstraße entlang. Er verlor dabei jedoch aus...