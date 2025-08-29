Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Alte Schule, neue Aufgaben: Crimmitschauerin hilft Jugendlichen, die mit Angst, Druck und Mobbing kämpfen

Madeleine Simchen und Jörg Stietzel sind ab sofort als Schulsozialarbeiter in den beiden Häusern des Crimmitschauer Gymnasiums im Einsatz.
Madeleine Simchen und Jörg Stietzel sind ab sofort als Schulsozialarbeiter in den beiden Häusern des Crimmitschauer Gymnasiums im Einsatz. Bild: Annegret Riedel
Madeleine Simchen und Jörg Stietzel sind ab sofort als Schulsozialarbeiter in den beiden Häusern des Crimmitschauer Gymnasiums im Einsatz.
Madeleine Simchen und Jörg Stietzel sind ab sofort als Schulsozialarbeiter in den beiden Häusern des Crimmitschauer Gymnasiums im Einsatz. Bild: Annegret Riedel
Werdau
Alte Schule, neue Aufgaben: Crimmitschauerin hilft Jugendlichen, die mit Angst, Druck und Mobbing kämpfen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob in der Pause, im Unterricht oder nach dem letzten Klingeln – Madeleine Simchen und Jörg Stietzel gehören ab sofort zum festen Team des Julius-Motteler-Gymnasiums.

Madeleine Simchen steht in ihrem neuen Büro im Haus Westberg des Crimmitschauer Julius-Motteler-Gymnasiums und blickt aus dem Fenster. Vor 17 Jahren saß sie hier selbst auf der Schulbank – jetzt hört sie zu. Schüler kommen in der Pause vorbei, erzählen zwischen Tür und Angel von Stress, Streit oder Sorgen. „Ein paar Lehrer von damals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
4 min.
Schulsozialarbeit gestrichen: Verlust trifft Thomas-Müntzer-Grundschule in Limbach-Oberfrohna hart
Schulsozialarbeiterin Nicole Semper tritt zum neuen Schuljahr ihre Stelle an der Grundschule in Rußdorf nicht mehr an. Der Landkreis hat sie gestrichen.
Drei Jahre lang war Nicole Semper die Schulsozialarbeiterin an der Grundschule in Rußdorf. Nun wurde ihre Stelle gestrichen. Die Schulleitung befürchtet verschärfte Zustände.
Julia Grunwald
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:51 Uhr
2 min.
BSW nun auch mit Stadtverband in Dresden
Andreas Uhlig soll den Dresdner Stadtverband des BSW führen. (Archivbild)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht baut seine Strukturen in Sachsen weiter aus. Nun gibt es auch einen Stadtverband in Dresden. Der Vorsitzende ist kein Unbekannter.
14:49 Uhr
1 min.
Herbst beginnt mit bestem Sommerwetter
Während in anderen Bundesländern der Herbst mit Regen einzieht, bleibt es in Sachsen sommerlich. (Archivbild)
Sonnige Aussichten zum Herbstbeginn in Sachsen: Während im Westen Regen erwartet wird, dürfen sich der Osten und Südosten noch einmal auf bestes Sommerwetter freuen.
30.08.2025
2 min.
Crimmitschau räumt auf: Abriss der Hausruine Lindenstraße 3 bringt Lärm, Dreck – und mehr Sicherheit für Schüler
Wegen der Abrissarbeiten wird die Lindenstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt.
Seit Jahren ein Schandfleck, jetzt kommt die Baggerschaufel: Zwischen zwei Schulen verschwindet ein Stück Stillstand. Warum der Eigentümer die Kosten trägt.
Jochen Walther
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel