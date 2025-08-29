Alte Schule, neue Aufgaben: Crimmitschauerin hilft Jugendlichen, die mit Angst, Druck und Mobbing kämpfen

Ob in der Pause, im Unterricht oder nach dem letzten Klingeln – Madeleine Simchen und Jörg Stietzel gehören ab sofort zum festen Team des Julius-Motteler-Gymnasiums.

Madeleine Simchen steht in ihrem neuen Büro im Haus Westberg des Crimmitschauer Julius-Motteler-Gymnasiums und blickt aus dem Fenster. Vor 17 Jahren saß sie hier selbst auf der Schulbank – jetzt hört sie zu. Schüler kommen in der Pause vorbei, erzählen zwischen Tür und Angel von Stress, Streit oder Sorgen. „Ein paar Lehrer von damals...