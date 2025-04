Am Ostersonntag in die alte Dorfschule im Schloss Blankenhain

Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum gibt Einblicke in die Bedingungen an einer Einklassendorfschule. Am Montag geht es dann um Osterbräuche.

In der Dorfschule des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss Blankenhain gibt es am Ostersonntag von 14 bis 16 Uhr Unterricht zum Thema „Schule auf dem Lande". Dabei erhalten die Besucher Einblicke in die Bedingungen der Schüler und Lehrer in einer Einklassendorfschule, kündigt Museumssprecherin Stefanie Härtel an. Im Obergeschoss des...