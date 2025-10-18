Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Angetrunken und ohne Fahrerlaubnis: 17-Jähriger baut Verkehrsunfall in Werdau

Bei einem Unfall in Werdau ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden.
Bei einem Unfall in Werdau ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden.
Bei einem Unfall in Werdau ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden.
Bei einem Unfall in Werdau ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Bild: Symbolfoto: Stock.adobe.com
Werdau
Angetrunken und ohne Fahrerlaubnis: 17-Jähriger baut Verkehrsunfall in Werdau
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Unfall in der Nacht zum Sonnabend auf der Wettiner Straße ist der Jugendliche schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Werdau in der Nacht zu Samstag ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr das Auto. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstelle, war der Fahrer angetrunken und besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Der 17-Jährige war mit einem Opel auf der Wettiner Straße in Richtung Greizer Straße unterwegs....




