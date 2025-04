„Augenblicke“: Kurzfilmabend in der Werdauer Tuchfabrik

Am 25. April ab 19 Uhr werden acht Kurzfilme gezeigt, die auch anderswo in Deutschland und Österreich zu sehen sind.

Wie bereits seit 1998, wird es auch in diesem Jahr wieder einen Kurzfilmkinoabend unter dem Motto „Augenblicke“ in Werdau geben. Geplant ist er für Freitag, 25. April, ab 19 Uhr in der Tuchfabrik, August-Bebel-Straße 87/89. Veranstalter ist das Katholische Filmwerk in Zusammenarbeit mit den Diözesanen Medienstellen, der Deutschen...